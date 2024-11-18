18日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比34.3％増の438億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同37.9％増の332億円となっている。 個別ではグローバルＸスーパーディビィデンド－ＵＳ が新高値。ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超（為替ヘッジあり） 、ｉ