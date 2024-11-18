イスラエル軍による空爆後、煙が立ち上がる様子＝１６日、レバノン・ベイルート南郊ダヒエ/Bilal Hussein/APアブダビ（ＣＮＮ）イスラエル軍が隣国レバノンでの地上作戦で前進を続けている。一方、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラは新たな停戦案への対応を検討している。イスラエル軍は１５日夜、レバノン首都ベイルートから約１００キロ離れた集落チャマに到達した。イスラエル軍が１０月１日にレバノンでの地上作戦を