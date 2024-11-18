[香港 １５日 ロイター] - 香港政府が１５日発表した第３・四半期の域内総生産（ＧＤＰ）は前年比１．８％増（季節調整後は１．１％減）と、第２・四半期の３．２％増（同０．３％増）から減速した。第１・四半期は２．８％増（同２．５％増）だった。政府は年内プラス成長が続く見通しとしながらも、通年の成長予想は２．５─３．５％から２．５％に下方修正した。政府エコノミストのアドルフ・レオン氏は「最近は外的環境が