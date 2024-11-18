Norihiko Shirouzu［東京１８日ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で日経平均は、前営業日比３８３円３２銭安の３万８２５９円５９銭と反落してスタートした。前週末の米国市場で利下げペース鈍化の思惑から株安となったことや円高に振れた為替の動きを嫌気する動きが先行している。一時４００円超安に下げ幅を拡大した。米国市場ではハイテク株が下落し、東京エレクトロンなどの半導体関連株やＴＤＫなどのハイテク株は軟調