Saucy Dogが、12月18日（水）にリリースする8th Mini Album『ニューゲート』の全曲トレーラー映像を公開した。公開されたトレーラー映像は、8th Mini Album『ニューゲート』に収録されている全楽曲が、レコーディング風景やメンバーオフショット、ミュージックビデオで構成されていて、一足先に全曲をちょっとずつ試聴できる。リリース情報8th Mini Album『ニューゲート』2024年12月18日（水）ReleaseAZCS-11312200円（tax in）