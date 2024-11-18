「楽ちんおしゃれを楽しみたい！ 」そんな40・50代におすすめしたいのは、【グローバルワーク】の「コーデュロイスカート」。ゴワつきも重さも感じにくく、お手入れも楽ちん。一点投入で垢抜けるコーデュロイスカートは、大人の秋冬コーデに手放せなくなりそう。 ゴワつきも重さもない楽ちんコーデュロイスカート 【グローバルワーク】「軽やかコ&#125