ときには、当事者ではなくても、友人や家族の浮気問題に巻き込まれ、心を痛める女性もいます。今回は、周囲の浮気に悩まされている際の適切な対処法について考察します。心理的ストレスとその影響親しい人の浮気によるトラブルを見聞きすることで、精神的な負担を抱えることになります。裏切りや信頼の問題は、第三者であっても深いストレスを感じさせるもの。このような状況からは早めに距離を置くようにしましょう。自分を守るこ