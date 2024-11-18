アメリカ大統領への返り咲きが目前に迫るドナルド・トランプ氏が11月12日、就任後に「政府効率化省」を創設し、同省をイーロン・マスク氏が管轄すると発表した。マスク氏は2022年には当時のツイッター（現X）を買収するなどSNS界の寵児として知られており、同氏のアメリカ政府入りは大きな注目を浴びている。【もっと読む】イーロン・マスクとドナルド・トランプ…規格外の大富豪が世界をカオスに陥れる■「Xの価値がいくらかで