不動産メディア「幸せおうち計画」を運営する、AZWAY（東京都新宿区）が、10代から60代以上までの490人を対象に「子どもに就いて欲しい職業」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で発表しました。1位の声「当時の親の気持ちが分かるように…」3位は「薬剤師」（105人）です。回答者からは「私は自分が薬剤師なので、子どもにも医療系の職種に就いてもらえたらうれしいと思います」（30代女性）、「私も自分の