【あの人は今こうしている】【あわせて読む】元「モエヤン」池辺愛さんは2021年都議選落選→国立大学の“助教”に久保いろは（現・漣さや香）さん（お笑いコンビ「モエヤン」／43歳）◇◇◇肩紐やアンダーベルトがなく、胸に貼り付けて使うブラジャー“ヌーブラ”。それをギャグにしてしまった女性お笑いコンビがいた。「モエヤン」だ。赤と青の全身タイツ姿で、“ヌーブラ・ヤッホー！”と両手をあげ、笑いをと