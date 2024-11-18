セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2024年11月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、『ピーター・パン』Lぬいぐるみ“ナナ” を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『ピーター・パン』Lぬいぐるみ“ナナ”  登場時期：2024年11月15日より順次サイズ：全長約21×21×34cm投入店舗：全国のゲームセンターなど ディズニー映画『ピーター・パン』に登場