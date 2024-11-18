内閣府が入る合同庁舎内閣府が18日発表した9月の機械受注統計（季節調整値）は、民間設備投資の先行指標となる「船舶・電力を除く民需」の受注額が前月比0.7％減の8520億円で、3カ月連続でマイナスだった。基調判断は前月の「持ち直しの動きに足踏みがみられる」を維持した。船舶・電力や官公庁などを含む受注総額は2.9％減の2兆8764億円だった。