歌手・華原朋美（50）が15日、7年ぶりとなる全国ツアー『華原朋美 LIVE TOUR 2024-2025〜♡LOVE IS BEST♡〜Presented by WOWOWプラス』の開催を控え、都内でリハーサルを公開した。このツアーは、華原のデビュー30周年を記念する大規模なもので、全国各地で公演が予定されている。ツアーは11月16日（土）、神奈川・関内ホールでの公演を皮切りにスタート。来年6月まで続くロングツアーとなっており、当初発表された19都