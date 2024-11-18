Jason HovetThomas EscrittDmitry Zhdannikov[ベルリン／プラハ／ロンドン １７日 ロイター] - ロシアからオーストリアへのガス供給は価格を巡る対立から、１７日も前日に続いて停止された。ガス会社や関係者、データによると、別の欧州諸国が停止分に相当する量を買い付けた。ロシア国営天然ガス独占企業ガスプロムは１６日、オーストリアのガス企業ＯＭＶへのガス供給を停止したと発表した。契約を巡る訴訟の仲裁補償と