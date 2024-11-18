祖父母に「宝物」とまで言わせる存在の孫。だが、その孫が祖父母を殺害する事件は珍しくはない。2024年10月31日、静岡県浜松市で祖父母ら親族3人を殺害した山田悠太郎被告（25歳）の裁判員裁判も始まった。山田被告に限らず、孫はなぜ祖父母に殺意を抱くのだろうか。殺人の半数が親族間で起きている「山田悠太郎被告は2022年3月、自宅で同居していた祖父の浦山毅さん（当時79歳）と祖母の秀子さん（当時76歳）、兄の健人さん（当時