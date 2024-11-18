「R−1ぐらんぷり2013」（現R−1グランプリ）王者のピン芸人、三浦マイルド（47）が18日までにX（旧ツイッター）を更新。フリーアナウンサー古舘伊知郎（69）のダウンタウン松本人志（61）らに関する発言に異を唱えた。古舘は17日、フジテレビ系「ワイドナショー」（日曜午前10時）に生出演。松本が「週刊文春」を発行する文芸春秋社を相手に名誉毀損（きそん）と損害賠償で争っていた裁判について訴えを取り下げた件について「ま