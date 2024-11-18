マイケル・グレイシー監督の最新作『Better Man（原題）』が、『BETTER MAN／ベター・マン』の邦題で2025年3月28日に日本公開されることが決定した。 参考：音楽がストーリーそのものに『グレイテスト・ショーマン』の幸福な音楽の全能感 本作は、1990年にボーイズグループ「テイク・ザット」のメンバーとしてデビューし、その後ソロアーティストとして世界