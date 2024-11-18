18日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2024年12月限は前週末清算値比8ポイント安の612ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値625.95ポイントに対しては13.95ポイント安。 株探ニュース