内閣府が１８日発表した９月の機械受注統計によると、企業の設備投資の先行きを示す「民間需要」（船舶・電力を除く、季節調整値）は前月比０・７％減の８５２０億円だった。マイナスは３か月連続。基調判断は「持ち直しの動きに足踏みがみられる」と据え置いた。