【モデルプレス＝2024/11/18】timeleszが、11月22日発売の「ViVi」（講談社）1月号特別版表紙に登場。新メンバーオーディション「timelesz project −AUDITION−」についてや、最初で最後となる3人体制での新シングル「because」への想いを語る。【写真】菊池風磨「めちゃくちゃ可愛い」と絶賛する女優◆timelesz、今の想い語る4月1日に「Sexy Zone」からグループ名、メンバー構成を変更し再出発し、現在はNetflixで独占配信中の「