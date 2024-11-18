エムエルジェイは、全米でも屈指の人気を誇るオフロードホイールブランド「BLACK RHINO(ブラックライノ)」がジムニーシエラなどをターゲットに開発した新商品BR023 XPLORER(エクスプローラー)を2025年1月より発売。 BLACK RHINO「BR023 XPLORER」  商品名：BR023 XPLORER(エクスプローラー)サイズ：16ｘ5.5J5-139.7アウトセット13(-13)設定カラー：MATTE GUNMETAL W/ MATTE BLACK LIPBURNT BRONZE W/ M