サントリーでは輸入ワイン・輸入ウイスキーの一部商品について、来年4月1日から値上げを行う。FOB価格や輸送費などのコストアップによるもの。輸入ワインは263品を対象に生産者価格を5〜25％引き上げる。「カルロ ロッシ」のカタログ価格が790円→870円など。輸入ウイスキーは5品について8〜45％引き上げ。「ザ・マッカラン12年」（700㎖）の希望小売価格が1万2500円 →1万3500円など。