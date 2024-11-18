【ソウル聯合ニュース】韓国では週明け１８日、全国的に最低気温が前日より１０度以上低くなり、風も強く吹いて寒くなる見込みだ。同日午前８時時点の気温はソウル０．２度、仁川０．８度、水原１．２度、春川氷点下２．９度、江陵３．３度、清州１．８度、大田１．２度、全州２．４度、光州３．５度、済州８．４度、大邱３．２度、釜山５．１度、蔚山３．４度、昌原５．０度など。最高気温は６〜１３度の予想となっている。