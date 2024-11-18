［１５日ロイター］ - 格付け会社Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングは１５日、アイルランドの格付け見通し（アウトルック）を「安定的」から「ポジティブ」へ引き上げた。Ｓ＆Ｐは理由について「特に法人税収入にけん引された財政の大幅な超過達成を反映した」と説明した。Ｓ＆Ｐはアイルランドの格付けを、金融債務を履行する能力が非常に高いとする投資適格級の「ＡＡ」にしている。格付け会社フィッチは今年５月、財政の枠