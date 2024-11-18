あの あのが17日、都内で行われたドラマ＆映画『【推しの子】』ワールドプレミアに登場した。本作は、赤坂アカさんと横槍メンゴさんによる同名作品を、Amazonと東映が手を組み、ドラマシリーズと映画で実写映像化。ドラマシリーズをPrime Videoで11月28日21時からプライム会員向けに世界独占配信、その続きとなる映画『【推しの子】-The Final Act-』を東映配給で12月20日から全国公開する。あのが演じるのは、人気