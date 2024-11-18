通貨別短期トレンド一覧 1.ドル＜↑↑＞ 2.スイスフラン＜↑＞ 3.円＜↑＞ 4.ユーロ＜↓＞ 5.NZドル＜↓＞ 6.豪ドル＜↓＞ 7.カナダドル＜↓＞ 8.ポンド＜↓↓＞ 11月18日8時16分時点