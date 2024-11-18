MLB公式SNSが17日（日本時間18日）更新され、カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（27）がゴルフに挑戦する様子が公開された。「ラーズ・ヌートバーのゴルフコースでのMic’d up（小型マイクを服に差し込み選手の試合中や練習中の会話が聞こえるというもの）」と題された動画でヌートバーはゴルフに挑戦。ヌートバーはボールが思うような方向に行かず「Oh no」を連発。ところが最後にはロングパットを決め笑顔を見せた。