・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８０６３．６１（－７．５８） ・ドイツ・ＤＡＸ １９２１０．８１（－５２．８９） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７２６９．６３（－４２．１７） ・ロシア・ＲＴＳ ８６２．９４（＋４．７５） 出所：MINKABU PRESS