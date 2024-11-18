・ＮＹダウ４３４４４．９９（－３０５．８７） 高値４３６４７．５３ 安値４３３５０．４３ ・Ｓ＆Ｐ５００５８７０．６２（－７８．５５） ・ナスダック総合指数１８６８０．１２１（－４２７．５３０） 出所：MINKABU PRESS