ロック歌手・矢沢永吉(75)の長女で「PIGGYBANKS」ボーカルの矢沢洋子(39)が18日までに自身のインスタグラムを更新。長女の七五三で撮った家族写真を公開した。「長女七五三のお参りしてきました！」と報告し、夫で元ロックバンド「ギターウルフ」のベーシストU.Gと長女、次女と自身の家族4ショットをアップ。そして、「実は先月に予定していたのですが当日私の早朝着付け後、娘発熱からのインフルエンザ発覚で延期に無