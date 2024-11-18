100円ショップでもおなじみのペットボトルホルダー。先日、ダイソーで優秀な商品を発見しました！保温・保冷効果が期待できる素材が内側に使われているだけでなく、500mLのペットボトルが余裕で入るサイズ感が嬉しい◎ポケットやショルダーストラップも付いていて便利です！これで200円はコスパが高すぎ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ペットボトルホルダー（リサイクル生地使用）価格：￥220（税込）販売ショッ