キッチン周辺の油汚れの掃除にオススメしたい、セリアの優秀お掃除グッズをご紹介します！汚れに直接スプレーしてペーパーなどでサッと拭き取るだけで、くもりやヌメリがさっぱり落ちてピカピカになりますよ♪100円商品と侮れない優秀なクリーナーなので、まだ使ったことがない方はぜひお試しあれ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：油汚れクリーナー価格：￥110（税込）内容量：260ml販売ショップ：セリアキッチン周辺の