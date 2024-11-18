【カイロ時事】イスラエル紙エルサレム・ポストは１７日、イスラエル軍が１６日夜から１７日未明にかけてレバノン南部に砲撃部隊を投入したと報じた。機動部隊への全面的な援護が目的という。軍がイスラム教シーア派組織ヒズボラ掃討のため９月末に地上侵攻を開始して以降、砲撃部隊をレバノンに配備するのは初めてとなる。こうした中、イスラエルのメディアは１７日、米国が示していたレバノン停戦案に関し、ヒズボラが「前向