なぜジャニー喜多川氏による性加害問題は長年放置されてきたのか。元テレビ東京社員で、桜美林大学教授の田淵俊彦さんは「事務所との対立を恐れ、タレントを起用し続けたテレビ局の罪は大きい。いまも『他人事』のようで、責任意識が低い。その事実が、NHKスペシャル『ジャニー喜多川“アイドル帝国”の実像』に出演して改めてわかった」という――。写真提供＝共同通信社ジャニーズ事務所社長のジャニー喜多川さんの死去を伝え