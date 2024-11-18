[リマ １７日 ロイター] - 石破茂首相とペルーのボルアルテ大統領は１７日、防衛・鉱業協力に関する覚書に署名した。石破氏は発言の中で、協力に向けた今後１０年間のロードマップを歓迎した。覚書には鉱業サプライチェーン（供給網）強化への支援が含まれている。ペルーは世界有数の銅生産国。アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）を開催したペルーは韓国とも防衛協力で合意。ペルー側によると、現代重工業との潜水艦合意や