LE SSERAFIM・ウンチェの“ギャップ”が話題だ。【写真】ウンチェ本人も自画自賛する美貌!ウンチェは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Thank you so much for EMA」というコメントと数枚の写真を投稿した。公開された写真は、11月10日(現地時間)にイギリス・マンチェスターのコープライブで開催された「2024 MTV EMA」に出演した際のビハインドカットだ。写真のウンチェは、特徴的なデザインの衣装を着てポーズを決めてい