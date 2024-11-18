久常涼米男子ゴルフの秋季シリーズ、バミューダ選手権は17日、英領バミューダ、サウサンプトンのポートロイヤルGC（パー71）で最終ラウンドが行われ、54位で出た久常涼は68で回り、通算8アンダーの276で29位だった。ラファエル・カンポス（プエルトリコ）が通算19アンダーでツアー初勝利を挙げ、賞金124万2千ドル（約1億9千万円）を獲得した。（共同）