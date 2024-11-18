バックスイングは飛ばしのパワーを蓄えるための「助走」の動作。「走り幅跳びの助走も、ゆっくり歩いたら遠くに跳べませんよね。ゴルフスイングもそれと一緒です」と後藤悠斗。それなりのスピードが必要で詝スローバックスイング〞が飛ばない原因だとしたら、もっと素早く上げれば飛距離は簡単に伸びるぞ！ ゆっくりすぎると飛ばないし、曲がる！ クラブをスッと上げましょう！