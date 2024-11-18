IVEのウォニョンがミューズを務める大人気な韓国カラーコンタクトレンズブランド｢Hapa Kristin(ハパクリスティン)｣より、1monthの新色1色を2024年11月15日(金)に｢PONPISH Qoo10店｣にて先行発売いたします。『#ウォニョンレンズ』として話題の日本承認限定サイズのカラコン。ぜひ、この機会にチェックしてみてください。 #ウォニョンレンズのカラコン 価格:2,490円(税込) 日本承認限定で着色直径13.5mmのプラスサイ