¶å½£¤Î¹â¹»µå»ù¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥¢¥ÞÌîµå¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ö¥È¥Þ¥¹¤µ¤ó¡×¤¬Ã°Ç°¤Ê¼èºà¤Ç¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¹¥Áª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÆÃÌ¿¥ê¥Ý¡¼¥È¡×¡½¡£º£²ó¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç¶þ»Ø¤Î¿Ê³Ø¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë½¤Í²´Û¹â¤ÎÈøÄÔÍ¤Úð¡Ê2Ç¯¡Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£º£½©¤Î¶å½£ÃÏ¶è¹â¹»ÌîµåÊ¡²¬Âç²ñ¤Ç4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼çÎÏ¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿°ïºà¤À¤Ã¤¿¡£¡þ¡þºò²Æ¤è¤ê¡Ö½¤Í²´Û¤ÎÍ··â¼ê¤¬¤¤¤¤¡×¤È¾®¼ª¤Ë¤Ï