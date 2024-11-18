毎週月曜日から金曜日まで放送されているNHK連続テレビ小説『おむすび』（土曜日は1週間の振り返り）。11月19日放送の第37話では、結（橋本環奈）が幼なじみの菜摘（田畑志真）を部屋に招く。 参考：『おむすび』には“カッコいい人”が一人もいない？不器用な登場人物たちの愛おしさ 結たち米田家が神戸に移り住んだ第36話。 第37話では、神戸に久しぶりに戻ってきた聖人（北村有起哉）は、理容店の看板の名前を女性の