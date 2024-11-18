サッカー元日本代表の大久保嘉人さん（42）が九州のゴルフ場を巡る企画は、今回から大分県に向かう。最初に訪れたのは大分市の「白木ゴルフ倶楽部」。中心部から近く、気軽にラウンドできる人気コースの魅力を満喫した。（松田達也）◇◇コースがよく見えるレストランからの視線がティーグラウンドに集中した。アウトコースの1番（280ヤード）。大久保さんは距離よりも正確性を重視して4番ユーティリティーを振り