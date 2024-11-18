5か月で7.5キロの減量に成功したという、男飯料理研究家のなべさんがずっと食べまくっているという料理がこれ！「激旨ヤムニョムチキン風」です。皮を取り除いた鶏むね肉を少量の油で揚げ焼きし、ケチャップベースの絶品タレに絡める、お手軽で簡単な一品。鶏むね肉は低カロリーなだけでなく、家計にやさしいお手頃価格でもあります。減量も出来て同時に節約も出来ちゃうとは、なんて優秀なんでしょう♪ 【激痩せ常