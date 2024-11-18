１５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円３０銭前後と前日に比べて２円００銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１６２円６６銭前後と同１円９０銭弱のユーロ安・円高だった。 この日の東京市場では米金利の先高観を背景に一時１５６円７５銭と約４カ月ぶりのドル高・円安水準まで上昇したが、海外市場では週末を前に利益確定や持ち高調整とみら