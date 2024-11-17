「てんかん」は脳のどんな病気かご存じですか？ 今回は、てんかんが起こる原因や発作について「スガノ脳神経外科クリニック」の菅野先生に解説していただきました。 ≫精神疾患は予防と早期治療が大切な理由をご存じですか? 心の不調のサインも解説 監修医師：菅野 秀宣（スガノ脳神経外科クリニック） 1992年順天堂大学医学部卒業、順天堂大学医学部脳神経外科入局。1997年アメリカ国立保健研究所研究員、1998年アメリカ海軍