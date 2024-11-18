「地元に残るか、東京に出るか」問題若者の将来を左右する家賃事情とは若者が社会人になる際の悩みどころは「地元と都市のどちらに住むか？」だろう。この際の地元は埼玉県などの東京近郊も含まれる。実家から通勤・通学できない距離でもないのに一人暮らしを始める人は、ここ10年で急増した。立地だけでなく、親や家からも独立したい心理が見え隠れしている。そう考えると、日本のどこに住んでいても「東京に行くかどうか」と