UEFAネーションズリーグ（UNL）・グループA2第6節が17日に行われ、イスラエル代表とベルギー代表が対戦した。イタリア代表、フランス代表と同居するグループA2において、既にイスラエル代表、ベルギー代表ともに準々決勝進出の可能性は潰えてしまった。最終節はリーグA残留をかけた戦いとなる。開幕から4連敗を喫した後、前節フランス代表相手に引き分けて勝ち点「1」をもぎ取ったイスラエル代表は、4点差以上で勝てば3位に浮