18日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝154円52銭前後と、前週末午後5時時点に比べ1円24銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝162円83銭前後と1円57銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース