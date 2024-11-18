中国財政部はサウジアラビア王国の首都リヤドで現地時間13日、中央政府を代表して世界の適格投資家を対象に20億ドルのソブリン債（国債など政府や政府機関が発行する債券）のブックビルディング発行をおこない、市場から大いに歓迎されました。今回発行された20億ドルのソブリン債のうち、3年債は12億5000万ドルで発行金利は4．284％、5年債は7億5000万ドルで発行金利は4．340％です。申し込み金額は総額397億3000万ドルで、発行金