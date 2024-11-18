SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「頭」でした！■解説上から読むと「音頭（おんど）」左から読むと「出頭（しゅっとう）」右に向かって読むと「頭数（あたまかず）」下に向かって読むと「頭角（とうかく）」パッと思い浮かびましたか